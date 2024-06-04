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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

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U.S. Air Force Photo

США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Данные об этом появились в базе космических сил.

До этого США объявляли, что проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III 4 и 6 июня.

Первый запуск осуществлен с севера Ванденберга — военной базы с космодромом. Второе испытание запланировано на 6 июня с 00:01 до 06:01.

Тем временем экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты рискуют разориться, пытаясь обновить свои ядерные силы, которые очень сильно отстали от российских. Пентагону придется потратить несколько сотен миллиардов долларов, чтобы заменить устаревшие МБР Minuteman III, считает он. Риттер добавил, что Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО вместе взятые.

Ранее США приняли решение по ядерному арсеналу.

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