Водитель автобуса попал в больницу в результате атаки беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области при помощи беспилотников. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из дронов повредил автобус сельхозпредприятия, в котором в этот момент находился водитель. Мужчину увезли в больницу с контузией. Второй беспилотник угодил в технику для перевозки комбикормов, и образовавшийся пожар спалил машину дотла.

Третий дрон ударил по хозяйственному объекту и автомобилю в поселке Борисовка. Объекты получили повреждения.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы.

До этого сообщалось, что в Белгороде во время ракетной опасности старшая по дому не пустила в подъезд детей, которые играли на детской площадке. Женщина отправила детей прятаться в соседнюю парадную. Местные жители отметили, что такие ситуации случаются постоянно.

Ранее украинский дрон атаковал «КамАЗ» в Белгородской области.