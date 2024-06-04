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В МИД РФ предупредили Грузию о «майданном» сценарии

Галузин: Запад может реализовать к октябрю в Грузии новый «майдан»

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Irakli Gedenidze/Reuters

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что Запад может организовать в Грузии новый «майдан» к октябрю.

«Видим попытки западников накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. Не исключаем, что цель — попытаться реализовать «майданный» сценарий смены власти», — сказал дипломат.

Он пояснил, что ситуация в Грузии может превратиться в еще один очаг напряженности у российской границы.

До этого председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил о стратегическом партнерстве Тбилиси с Соединенными Штатами и Европейским союзом (ЕС) несмотря на разногласия, возникшие вокруг закона об иностранных агентах. По его словам, трудности в отношениях носят временный характер.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузии не нужны ни «майдан», ни открытие «второго фронта» против России, потому что эти события могут привести к концу существования независимой Грузии.

Ранее США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах.

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