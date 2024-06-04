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Российский боец увернулся от украинского дрона

Под Энергодаром российскому военному удалось чудом увернуться от дрона ВСУ

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Russian Defence Ministry/Reuters

Российского бойца атаковал украинский беспилотник, но тот чудом сумел увернуться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения полка 1197 Вооруженных сил России.

Военнослужащий уточнил, что это произошло в период президентских выборов в России.

«Его (бойца. — «Газета.Ru») немного зацепило осколками», — рассказал командир, уточнив, что солдат жив здоров, уже вернулся в строй и готов к бою.

До этого стало известно, что бойца ВС РФ с позывным «Бабай», выманившего на себя украинский дрон-камикадзе, могут представить к государственной награде. Мобилизованному из Кунашакского района Челябинской области 46 лет. Он выстрелил в дрон-камикадзе, летевший в сторону его боевых товарищей, а затем уклонился от БПЛА. В ходе боя он также сбил из автомата два других украинских беспилотника.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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