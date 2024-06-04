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Наталия Гулькина вспомнила об опасной для жизни ситуации: «Была трудным подростком»

Певица Наталия Гулькина призналась, что в детстве провалилась под лед

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Наталия Гулькина в разговоре с «Пятым каналом» вспомнила, как почти провалилась под лед в детском возрасте.

«Была очень трудным подростком. Я все время разбивала себе коленки. Более того, я умудрилась в конце марта, когда мне было лет, наверное, десять или 11, провалиться под лед. Если бы рядом не было подруги… Она меня буквально вытащила за воротник пальто, которое промокло и тянуло меня ко дну. Я тогда еще и плавать не умела», — вспомнила Гулькина.

По словам артистки, в те времена родители недоумевали, почему их дочь растет таким сорванцом. Гулькина выразила мнение, что виной всему — «бунтарские гены». При этом певица считает вклад родителей в воспитание ребенка наиболее значимым в период взросления.

В конце февраля Гулькина рассказала, что в 15 лет узнала о своей беременности от родственников. Исполнительница на тот момент встречалась с сыном друзей семьи Сергеем Серафимовым, они вместе получали образование в училище связи. Родственники Гулькиной настояли на том, чтобы Наталия сделала аборт, и она согласилась прервать беременность.

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