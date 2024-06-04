Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Берлин скрывал истинные мотивы поддержки «Северного потока — 2»

SZ: Шольц и Меркель лоббировали строительство газопровода «Северный поток — 2»

close
100%
IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством целенаправленно лоббировали строительство российского газопровода «Северный поток — 2», игнорируя сомнения партнеров. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на служебные записки, донесения посольств и памятки, предоставленные Минэкономики ФРГ по решению суда.

«На протяжении 7 лет две большие коалиции объявляли этот газопровод «частным экономическим проектом», хотя при этом всеми силами боролись за него. 7 лет они отмахивались от сомнений партнеров, как от надоедливых мух», — отмечается в публикации.

По данным издания, Меркель была убеждена в необходимости укреплять энергозависимость Берлина от Москвы. В 2014 году Минэкономики констатировало, что полный отказ от российского газа «невозможен в ближайшие годы и десятилетия». А в 2015 году узнав о планах «Газпрома» по «Северному потоку — 2», канцлер дала указание поддерживать проект внутри кабмина, но воздерживаться от публичных комментариев из-за ожидаемого сопротивления.

Как уточняется, вплоть до февраля 2022 года действующий канцлер Олаф Шольц также пытался «расчистить дорогу» газопроводу, будучи убежденным в неизбежности импорта топлива из РФ.

До этого Генпрокуратура направила США и Германии запросы по взрывам на «Северных потоках».

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами