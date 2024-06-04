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Российские ученые нашли новый способ проверить подлинность янтаря

Калининградские ученые нашли способ проверить подлинность янтаря с помощью света

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Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) предложили определять подлинность янтаря с помощью инфракрасной и рамановской спектроскопии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Ученые объяснили, что методы инфракрасной и рамановской спектроскопии основаны на пропускании через образец натурального янтаря (а также имитации из эпоксидной или пластмассы) световой волны определенной длины. При этом молекулы вещества взаимодействуют с излучением и начинают колебаться.

Исходя из силы и частоты этих колебаний формируется спектр пропускания или рассеяния образца, по которому можно судить о подлинности.

В рамках исследования ученые получили спектры рассеяния света для 15 образцов янтаря и смол, имитирующих янтарь, из России, США, Доминиканской республики, Германии, Украины, Новой Зеландии, Мексики и Франции. Поскольку образцы, сформировавшиеся при разной температуре, давлении и других условиях, неодинаково взаимодействовали со светом, их спектры удалось различить, «как отпечатки пальцев».

Старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника» БФУ имени Иммануила Канта Андрей Зюбин рассказал «Газете.Ru», что на взаимодействие янтаря или подобной ему смолы со светом влияет то, какие воздействия испытал материал в процессе своего формирования — полимеризацию, уплотнение структуры, окисление.

Отмечается, что полученные в ходе исследования спектры специалисты из разных стран могут использовать для оценки подлинности отдельных образцов.

Сейчас ученые продолжают работу. Исследователи БФУ имени Иммануила Канта намерены дополнительно выяснить, как меняются свойства янтаря в зависимости от его возраста.

Ранее ученые нашли в Аргентине огромного хищного динозавра с крошечными передними лапами.

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