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Ватикан отправил своего представителя на конференцию по Украине в Швейцарии

Глава правительства Ватикана примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин примет участие в международной конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Там напомнили, что Ватикану прежде уже доводилось бывать на таких встречах в качестве наблюдателя.

Ватикан, в частности папа Римский Франциск, неоднократно призывали как можно скорее начать мирные переговоры для прекращения конфликта на Украине. В начале мая понтифик заявлял, что присоединится к конференции в Швейцарии только при условии, что на мероприятие будет приглашена и Россия.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее были названы расходы Швейцарии на конференцию по Украине.

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