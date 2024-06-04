В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат сбили в 12:30 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников. Так, 3 июня около дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) четыре украинских беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

В конце мая украинский беспилотник атаковал пассажирскую газель в селе Зозули, которое находится в Борисовском районе Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в этот момент транспортное средство везло с работы домой сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия.

Уточняется, что водитель пытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент был нанесен удар. В результате пострадали пять мужчин и четыре женщины, травмы одного мужчины оказались несовместимы с жизнью.

Ранее водитель автобуса в Белгородской области попал в больницу в результате атаки беспилотника ВСУ.