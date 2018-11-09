При подрыве смертника в Сомали погибли не менее 17 человек

В результате взрыва, устроенного террористом-смертником в центре столице Сомали Могадишо, погибли не менее 17 человек, передает Reuters со ссылкой на полицию.

Как отмечается, террористы устроили два взрыва возле гостиницы в центре Могадишо, которая расположена неподалеку от Сомалийского отделения уголовного розыска.

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«К настоящему моменту мы подтвердили смерть 17 мирных жителей. Они ехали в общественном транспорте в тот момент, когда произошли взрывы и стрельба», — рассказал полицейский в Могадишо Али Нур.

Он подчеркнул, что число жертв «точно возрастет».

Ранее сообщалось, что в Сомали произошел взрыв около военной базы.