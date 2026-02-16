Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Наука

На Солнце появилась корональная дыра, похожая на дракона

ИКИ РАН: корональная дыра, похожая на дракона, появилась на Солнце
Telegram-канал Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Корональная дыра, похожая на дракона, появилась на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Красивая корональная дыра на Солнце. Дракон. Просто решили сохранить ее здесь на память. При определенном воображении можно даже разглядеть выдыхаемое пламя», — говорится в публикации.

Позднее в лаборатории рассказали, что из-за влияния корональной дыры в северных и северо-западных регионах наблюдаются яркие полярные сияния.

До этого сообщалось, что количество дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с сентября 2017 года — 10 дней. Основным источником магнитных бурь в январе стали корональные дыры. Исключением стала наиболее сильная магнитная буря месяца, произошедшая с 19 по 21 января, которая была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы.

7 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений.

Ранее ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на обратной стороне Солнца.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!