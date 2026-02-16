На Солнце появилась корональная дыра, похожая на дракона

Корональная дыра, похожая на дракона, появилась на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Красивая корональная дыра на Солнце. Дракон. Просто решили сохранить ее здесь на память. При определенном воображении можно даже разглядеть выдыхаемое пламя», — говорится в публикации.

Позднее в лаборатории рассказали, что из-за влияния корональной дыры в северных и северо-западных регионах наблюдаются яркие полярные сияния.

До этого сообщалось, что количество дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с сентября 2017 года — 10 дней. Основным источником магнитных бурь в январе стали корональные дыры. Исключением стала наиболее сильная магнитная буря месяца, произошедшая с 19 по 21 января, которая была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы.

7 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений.

Ранее ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на обратной стороне Солнца.