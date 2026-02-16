Размер шрифта
В МИД предостерегли Запад от попыток «запереть» российский флот

Рябков предостерег сторонников идеи «запереть» российский флот
МИД РФ

Эксперименты сторонников идеи «запереть» российский флот могут плохо для них кончиться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе презентации специального выпуска журнала «Русская мысль», передает ТАСС.

«Насчет того, будет или не будет российский флот «заперт», я бы предостерег делать выводы о том, что это возможно. Количество стран, входящих в Евросоюз, само по себе не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре», — сказал замглавы МИД.

Рябков добавил, что Россия имеет немалый опыт защиты свободы судоходства. В связи с этим эксперименты в данном направлении могут плохо кончиться, подчеркнул замминистра.

14 февраля агентство Bloomberg сообщило, что глава минобороны Великобритании Джон Хили встретился с министрами обороны ряда европейских стран и обсудил с ними захват танкеров «теневого флота» России. По данным журналистов, участники встречи договорились координировать действия с США и рассмотреть возможность продажи нефти с захваченных судов для компенсации затрат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.
 
