Волгоградец забил жену и получил 8,5 лет колонии

В Волгограде вынесли приговор местному жителю, который несколько месяцев истязал свою супругу, а в сентябре 2024 года забил ее во время пьяной ссоры. Об этом сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе очередного конфликта несколько раз ударил жену по голове, а затем сильно толкнул. Женщина упала и ударилась головой о мебель.

С тяжелой черепно-мозговой травмой ее госпитализировали, но спасти ее не удалось. как установили следователи, в течении месяца обвиняемый избивал супругу на почве бытовых ссор. Суд приговорил мужчину к 8,5 годам колонии строгого режима.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина избил и порезал жену из-за обвинения в изменах. Женщине удалось вырваться и выбежать на дорогу. На следующий день она рассказала обо всем родственникам и те вызвали полицию и скорую помощь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток принудительных работ.

Ранее россиянин изрезал ножом мать и сестру.