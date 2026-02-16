В Россию из Колумбии депортировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

Из Колумбии был депортирован россиянин, обвиняемый в масштабном мошенничестве на сумму 24 млн рублей. Обвиняемого подозревают в афере, связанной с фиктивной закупкой и перепродажей военной экипировки из США, а также липовой покупкой дорогого автомобиля в Германии, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту Боготы колумбийские власти передали задержанного российским полицейским. Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере», — заявила Волк агентству.

По данным следствия, преступление было совершено организованной группой. Под предлогом приобретения и последующей реализации американской военной амуниции и элитного немецкого автомобиля, злоумышленник похитил более 24 млн рублей. Взятые на себя обязательства он не выполнил, присвоив деньги в личных целях.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в июне 2023 года. Обвиняемый бежал из России, скрывшись за границей. В феврале 2025 года был объявлен международный розыск.

«Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от зарубежных партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого на территории Республики Колумбия. Он будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий», - заключила Ирина Волк.

