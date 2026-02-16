Школьница не выжила после нападения брата с ножом в Северной Осетии

Mash: в Северной Осетии школьницу порезали ножом, она не выжила

В Северной Осетии 14-летняя девочка не выжила после того, как ее порезали ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По предварительной версии, 16-летний брат девочки нанес ей ножевые ранения — причина его поступка не уточняется.

Позже школьницу в тяжелом состоянии ее обнаружили родственники. Врачи пытались спасти пострадавшую, но сделать этого не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого. Сейчас подросток задержан.

До этого россиянин изрезал ножом мать и сестру, одна из них не выжила. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее россиянин избил жену сковородкой и порезал ножом за обвинение в изменах на шашлыках.