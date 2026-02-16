Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Школьница не выжила после нападения брата с ножом в Северной Осетии

Mash: в Северной Осетии школьницу порезали ножом, она не выжила
Shutterstock

В Северной Осетии 14-летняя девочка не выжила после того, как ее порезали ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По предварительной версии, 16-летний брат девочки нанес ей ножевые ранения — причина его поступка не уточняется.

Позже школьницу в тяжелом состоянии ее обнаружили родственники. Врачи пытались спасти пострадавшую, но сделать этого не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого. Сейчас подросток задержан.

До этого россиянин изрезал ножом мать и сестру, одна из них не выжила. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее россиянин избил жену сковородкой и порезал ножом за обвинение в изменах на шашлыках.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!