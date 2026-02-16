Размер шрифта
Боец UFC Хабиб полностью вышел из бизнеса в России и инвестирует в ОАЭ
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов полностью свернул бизнес в России и занят проектами в ОАЭ, передает Mash.

В настоящий момент основной доход спортсмена формируется за границей и достигает $46–50 млн в год.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. В январе 2026 года Макгрегор вызвал Хабиба на бой.

Ранее Хабиб рассказал, как создает чемпионов.
 
