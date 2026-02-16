«Спартак» хочет приобрести казахстанского футболиста

Атакующий полузащитник Максим Самородов, выступающий за грозненский «Ахмат», может перейти в московский «Спартак», передает «Евро-Футбол.Ру».

В клубе хотят усилить атаку футболистом, который не считается легионером. Если «Спартак» договорится о трансфере игрока, он останется в «Ахмате» до лета.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что команда не решает сверхзадачи.