Посла США вызвали в МИД Бельгии

Посла США Уайта вызвали в МИД Бельгии за обвинения в антисемитизме
Посол США в Бельгии Билл Уайт вызван в МИД королевства за его пост в X с обвинениями королевства в антисемитизме. Об этом в соцсети написал министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

По его словам, любое утверждение о том, что королевство — это антисемитское государство, является неверным, оскорбительным и неприемлемым.

«Бельгия открыта для диалога со всеми своими партнерами. Но любое вмешательство в наши демократические институты и любое необоснованное обвинение пересекают черту, которую нельзя переступать. Уважение суверенитета работает в обоих направлениях», — написал министр.

Поводом к заявлению Уайта послужили обыски и задержания в Антверпене религиозных еврейских деятелей, которые проводили обрезания без медицинской лицензии. 

По мнению американского дипломата, «они делали то, чему их учили на протяжении тысяч лет».

До этого в Дагестане врача частной клиники оштрафовали за неудачную операцию по обрезанию ребенка.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обсуждает возможность предоставления убежища британским евреям.
 
