В подмосковном колледже произошла стрельба
В Ногинске посторонний молодой человек пришел с пневматическим оружием в колледж, где произвел выстрел в воздух из пневматического оружия после конфликта с охранником, сообщили представители ГУ МВД по Подмосковью, передает РИА «Новости».
«Молодой человек, который не был учащимся, пытался пройти на территорию учебного заведения, у него возник конфликт с охранником учебного заведения, после чего он выстрелил один раз в воздух, по предварительным данным, из пневматического оружия», — сообщили в МВД.
Открывший стрельбу был задержан и доставлен в отдел полиции. В результате произошедшего никто не пострадал. По словам источника в правоохранительных органах, 27-летний задержанный был пьян в момент инцидента и хотел «пообщаться со своей знакомой».