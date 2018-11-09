В подмосковном колледже произошла стрельба

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В Ногинске посторонний молодой человек пришел с пневматическим оружием в колледж, где произвел выстрел в воздух из пневматического оружия после конфликта с охранником, сообщили представители ГУ МВД по Подмосковью, передает РИА «Новости».

«Молодой человек, который не был учащимся, пытался пройти на территорию учебного заведения, у него возник конфликт с охранником учебного заведения, после чего он выстрелил один раз в воздух, по предварительным данным, из пневматического оружия», — сообщили в МВД.

Открывший стрельбу был задержан и доставлен в отдел полиции. В результате произошедшего никто не пострадал. По словам источника в правоохранительных органах, 27-летний задержанный был пьян в момент инцидента и хотел «пообщаться со своей знакомой».