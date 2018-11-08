Полиция сообщила о смерти стрелка в Калифорнии

Полиция сообщила, что неизвестный, устроивший стрельбу в баре в Калифорнии, погиб, передает Fox News.

Отмечается, что тело стрелка было обнаружено в здании бара. Пока неясно, как именно он погиб. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что полиция вошла в здание. Кроме того, к бару подъехало несколько машин скорой помощи.

Реклама

По данным полиции, мужчина сделал не менее 30 выстрелов, а также разбрасывал дымовые шашки.

Ранее власти сообщили об 11 пострадавших в результате стрельбы в Калифорнии.