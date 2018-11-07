Под Тамбовом шесть человек погибли при пожаре в частном доме

В результате пожара в Тамбовской области погибли шесть человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дежурно-диспетчерской службы по Сосновскому району.

Диспетчер рассказал, что все погибшие были совершеннолетними. Он отметил, что погибли пятеро мужчин и одна женщина.

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«Один человек там проживал, остальные, видимо, друзья», — добавил представитель службы.

Он добавил, что площадь пожара составила 70 кв. м.

Региональный СК в данный момент проводит доследственную проверку по факту инцидента.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о пожаре в Кузбассе, при котором погибли шестеро детей.