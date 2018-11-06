СК начал проверку после хлопка газа в доме под Смоленском

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту хлопка бытового газа в многоэтажном доме в Смоленской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, после хлопка газа в доме произошло возгорание.

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Как отмечается, на место происшествия выехали следователи регионального управления СК.

Ранее сообщалось, что при хлопке газа в доме под Смоленском пострадали два человека.