Самолет с главой МИД Чили на борту совершил экстренную посадку в Австралии

Самолет, на котором летел глава МИД Чили Роберто Ампуэро, совершил экстренную посадку в Австралии. Об этом сообщает BioBio.

По данным радиостанции, самолет выполнял рейс между Сиднеем и Сантьяго.

Как отмечается, самолет совершил экстренную посадку в Мельбурне из-за инцидента на борту воздушного судна.

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В настоящее время причины случившегося неизвестны.

Ранее в Швеции самолет произвел вынужденную посадку после возгорания двигателя.