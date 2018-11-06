Самолет с главой МИД Чили на борту совершил экстренную посадку в Австралии
Самолет, на котором летел глава МИД Чили Роберто Ампуэро, совершил экстренную посадку в Австралии. Об этом сообщает BioBio.
По данным радиостанции, самолет выполнял рейс между Сиднеем и Сантьяго.
Как отмечается, самолет совершил экстренную посадку в Мельбурне из-за инцидента на борту воздушного судна.
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В настоящее время причины случившегося неизвестны.
Ранее в Швеции самолет произвел вынужденную посадку после возгорания двигателя.