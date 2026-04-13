Дзюба заявил, что у него наступила черная полоса в жизни

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что столкнулся с черной полосой в жизни.

«Такой черной полосы у меня не было давно. Может, вообще никогда не было. Если не считать турецкий период, когда все было очень плохо. Сейчас вроде играешь, получаешь удовольствие, но такого нефарта… Играть со всеми на равных, с топ-командами не уступать ни в чем. Остается только работать, не сдаваться и не бросать весла», — заявил Дзюба.

Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Артур, Николя Муми Нгамале и Константин Тюкавин. У проигравшей команды отличились Беншимол и Стефан Лончар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры динамовский клуб набрал 34 очка и закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинский коллектив с активом в 22 балла сохранил за собой 12-ю позицию в турнирной таблице.

