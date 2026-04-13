Женщина дважды потеряла детей в утробе из-за мужа, который пинал ее ногами в живот

В Индии муж избивал беременную жену, требуя у нее приданое
В Индии мужчина избивал беременную жену, из-за чего она потеряла двух детей. Об этом пишет Times of India.

В индийском округе Бхадохи полиция возбудила дело против мужчины и двух его родственников за избиение беременной жены. Мужу женщины, Абхинешу Шукле, его матери и брату заочно предъявили обвинения в воспрепятствовании рождению ребенка, жестоком обращении, запугивании и умышленном причинении вреда.

Пострадавшая, Арадхана Шукла, вышла замуж за Абхинеша 21 мая 2022 года. Несмотря на полученное приданое, его родные требовали еще 10 лакхов рупий (около 860 тыс. рублей). На восьмом месяце первой беременности муж бил ее ногой в живот. Когда состояние женщины ухудшилось, ее отправили к родителям и позже госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.

Затем Абхинеш забрал жену в Дели к матери и брату. Там Арадхана вновь забеременела, 20 сентября 2025 года, когда она была на втором месяце, избиение повторилось из-за тех же требований. Мужчина решил отвезти жену к родителям и на следующий день опять жестко избил ее, оставив окровавленную на железнодорожной станции и пригрозив сожжением, если она не принесет деньги. Родственники доставили ее в больницу, где случился второй выкидыш.

Женщина уже обращалась в полицию в январе, но никаких мер принято не было. В настоящее время ведется поисковая операция по розыску обвиняемого.

Ранее пермяк пытался расправиться с беременной девушкой в авто, а потом бросил ее на свалке.

 
