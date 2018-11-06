У побережья Испании погибли 17 мигрантов

У берегов Испании погибли 17 мигрантов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Службу спасения на море.

По предварительным данным, 13 человек утонули в море Альборан, еще четверо погибли, когда их лодка налетела на скалы.

В лодке, помимо погибших, находились еще 40 человек, которым удалось выжить.

Ранее сообщалось, что неподалеку от границы Хорватии находятся более 20 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые угрожают прорваться в Евросоюз.