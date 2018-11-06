Госдеп потребовал наказать напавших с кислотой на украинскую чиновницу
США требуют наказать виновных в смерти украинской чиновницы Екатерины Гандзюк.
Об этом официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт написала в твиттере.
Она отметила, что киевские власти должны прекратить нападения на гражданское общество Украины.
Ранее адвокат Маси Найем сообщил, что официальной причиной смерти советницы мэра Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк стала полиорганная недостаточность и химические ожоги.