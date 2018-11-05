В ХМАО при обрушении моста погибли два человека

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа в результате обрушения моста погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета (СК) по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Каркатеевы в 35 км от Нефтеюганска. Во время обрушения моста на нем находились кран и грузовой автомобиль. Также представитель СК добавил, что мост находился на реконструкции.

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«Пока известно о двух погибших и пяти пострадавших», — сказал представитель.

По его словам, на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

В данный момент ведется доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморье рухнул автомобильный мост.