Свердловская чиновница открестилась от слов о ненужности молодежи

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких объяснила свои слова о том, что государство ничего не должно молодежи. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, она не говорила ничего подобного, а фраза является вырванной из контекста. При этом она отметила, что не видела видеозапись.

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«Фраза вырвана (из контекста. — Газета.Ru), и содержание разговора перевернуто», — заявила Глацких.

Она добавила, что речь шла о том, что родители являются залогом хорошего развития молодежи, а государство играет при этом вспомогательную роль.

Ранее сообщалось, что Глацких заявила, что государство ничего не должно детям и молодежи.