В Москве повысили уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По имеющимся данным, режим повышенной опасности будет действовать в московской регионе вечером воскресенья, 4 ноября, и в ночь на понедельник, 5 октября.

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«Туман. Период предупреждения с 4 ноября 21.00 в течение 12 часов», — говорится в сообщении.

Согласно обозначениям Гидрометцентра, «желтый» уровень свидетельствует о потенциальной опасности погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на праздничные выходные.