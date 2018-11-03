На северо-западе Москвы произошел конфликт со стрельбой

В Москве в районе Хорошево-Мневники мужчина в ходе ссоры выстрелил в оппонента из травматического оружия, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

Инцидент произошел на улице Нижние Мневники.

В настоящее время участники конфликта задержаны.

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Причина ссоры между мужчинами неизвестна.

Ранее в главном управлении МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в Вознесенском переулке, которая произошла 26 октября.