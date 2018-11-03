Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 3 км

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту до 3 км. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте управления МЧС по Сахалинской области.

Как отмечается, шлейф распространился к юго-востоку от вулкана на расстояние до 3 км.

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«В субботу в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 3 км», — сообщили в ведомстве.

По имеющейся информации, запаха сероводорода в районе выброса не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, подчеркнули в МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 10 км.