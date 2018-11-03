Полиция уточнила число пострадавших из-за стрельбы в студии йоги во Флориде

В результате стрельбы в студии йоги во Флориде пострадали четыре человека, еще один человек скончался. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно информации полиции, стрельба произошла в Таллахасси, в расположенной в торговом центре студии йоги. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, а устроивший стрельбу покончил с собой.

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Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось установить личность открывшего стрельбу.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида неизвестный мужчина устроил стрельбу в студии йоги.