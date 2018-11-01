В Индонезии подняли на поверхность «черный ящик» разбившегося Boeing
Участники поисковой операции подняли на поверхность один из «черных ящиков» самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение в море. Об этом пишет The Jakarta Post.
По данным издания, бортовой самописец удалось найти благодаря водолазам. После обнаружения его поместили в специальный контейнер и подняли на поверхность.
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29 октября Boeing авиакомпании Lion Air рухнул в море примерно через 13 минут после вылета по маршруту Джакарта — Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли.
Ранее в Индонезии заявили об улучшении сигнала с «черного ящика» разбившегося Boeing.