В Индонезии подняли на поверхность «черный ящик» разбившегося Boeing

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Участники поисковой операции подняли на поверхность один из «черных ящиков» самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение в море. Об этом пишет The Jakarta Post.

По данным издания, бортовой самописец удалось найти благодаря водолазам. После обнаружения его поместили в специальный контейнер и подняли на поверхность.

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29 октября Boeing авиакомпании Lion Air рухнул в море примерно через 13 минут после вылета по маршруту Джакарта — Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли.

Ранее в Индонезии заявили об улучшении сигнала с «черного ящика» разбившегося Boeing.