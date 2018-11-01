В аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту Парижа «Руасси — Шарль-де-Голль» американский самолет задел крылом французский лайнер. Об этом пишет Parisien.

В газете рассказали, что столкновение самолетов произошло, когда лайнер Air France покинул место стоянки и остановился по пути к взлетно-посадочной полосе. В этот момент воздушное судно Delta Air, проходившее позади, задело его крылом.

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Из-за столкновения лайнеров рейс Air France в Сен-Мартен перенесли на следующий день.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Франции разбился легкомоторный самолет.