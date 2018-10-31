Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика

Дознаватель из Уфы, которую трое полицейских изнасиловали в здании миграционного отдела МВД России по региону, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Он также сообщил, что одним из подозреваемых в изнасиловании является начальник потерпевшей.

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«Девушка-дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения башкирского министерства внутренних дел. А среди подозреваемых в изнасиловании есть начальник потерпевшей», — сказал источник.

По данным агентства, подозреваемые в изнасиловании также являются высокопоставленными сотрудниками местного МВД.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в Уфе. Подозреваемые задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейских из Уфы обвинили в изнасиловании коллеги.