Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика
Дознаватель из Уфы, которую трое полицейских изнасиловали в здании миграционного отдела МВД России по региону, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Он также сообщил, что одним из подозреваемых в изнасиловании является начальник потерпевшей.
«Девушка-дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения башкирского министерства внутренних дел. А среди подозреваемых в изнасиловании есть начальник потерпевшей», — сказал источник.
По данным агентства, подозреваемые в изнасиловании также являются высокопоставленными сотрудниками местного МВД.
Инцидент произошел в ночь на 30 октября в Уфе. Подозреваемые задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что полицейских из Уфы обвинили в изнасиловании коллеги.