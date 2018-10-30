В тюрьме США убит известный гангстер

Известный гангстер Джеймс «Уайти» Балджер убит в тюрьме «Хазлтон» в штате Западная Виргиния в США, передает Fox News.

Он был признан виновным в 11 убийствах и приговорен к пожизненному заключению в 2013 году.

Балджеру было 89-лет. В убийстве подозревают другого заключенного, который может быть связан с мафией.

Джеймс Балджер стал прототипом главного героя фильма «Отступники» режиссера Мартина Скорсезе — босса ирландской мафии Фрэнка Костелло. Также о его жизни снят фильм Черная месса, где роль Балджер исполняет Джонни Депп.