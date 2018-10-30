В Крыму рассказали о состоянии вернувшегося экипажа судна «Норд»

Члены экипажа российского судна «Норд», которые вернулись в Крым после незаконного удержания на Украине с марта, находятся в радостном состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя судовладельца.

«Члены экипажа хоть и уставшие, но находятся в радостном настроении», — сказала представитель судовладельца.

Реклама

Она также сказала, что экипаж в данный момент направляется к своим родным в Керчь.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитанов российского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041».