Бастрыкин пообещал почти в два раза увеличить число следователей в СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал, что число следователей в Следственном комитете будет увеличено как в центральном аппарате, так и в территориальных следственных органах, пишет «Российская газета».

«В частности, возрастет количество следователей при председателе Следственного комитета России, увеличится штат Главного следственного управления. Учитывая, что специфика следственной работы в центральном аппарате предполагает частые командировки, а порой следователи круглосуточно находятся на рабочем месте, прорабатываются вопросы дальнейшего материального обеспечения их деятельности, а также вопросы социальной поддержки следователей и их семей», — сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что в региональных следственных органах СК планируется довести число следователей до 55% от штата.