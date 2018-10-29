МЧС предупредило москвичей о гололедице
Синоптики Росгидромета прогнозируют в Москве ночью с 29 октября на 30 октября гололедицу. Оперативный прогноз был опубликован на официальном сайте столичного главка ведомства.
Как отмечается, ночью температура воздуха опустится до -4…-2°С.
«Неблагоприятные природные явления: ночью на дорогах и тротуарах местами гололедица», — предупредили в МЧС.
Реклама
Об опасных погодных условия предупредили москвичей и в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
«В Москве идет снег. Будьте аккуратны на дороге. В ночное время рекомендуем ездить на авто только в том случае, если уже поменяли шины на зимние», — говорится в твиттере ЦОДД.
Ранее сообщалось, что синоптики предсказали москвичам 31 октября самую холодную ночь осени.