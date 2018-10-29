МЧС предупредило москвичей о гололедице

Синоптики Росгидромета прогнозируют в Москве ночью с 29 октября на 30 октября гололедицу. Оперативный прогноз был опубликован на официальном сайте столичного главка ведомства.

Как отмечается, ночью температура воздуха опустится до -4…-2°С.

«Неблагоприятные природные явления: ночью на дорогах и тротуарах местами гололедица», — предупредили в МЧС.

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Об опасных погодных условия предупредили москвичей и в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«В Москве идет снег. Будьте аккуратны на дороге. В ночное время рекомендуем ездить на авто только в том случае, если уже поменяли шины на зимние», — говорится в твиттере ЦОДД.

Ранее сообщалось, что синоптики предсказали москвичам 31 октября самую холодную ночь осени.