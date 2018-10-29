Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Индонезии

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Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Путин пожелал семьям погибших «мужества и стойкости».

Ранее сообщалось, что на борту самолета находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии.

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.

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