Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Индонезии
Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, Путин пожелал семьям погибших «мужества и стойкости».
Ранее сообщалось, что на борту самолета находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии.
Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.
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