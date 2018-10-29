При крушении самолета в Индонезии выживших нет
В результате крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии никто не выжил, передает РИА «Новости».
Об этом заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС Индонезии.
Ранее сообщалось, что в сети было опубликовано видео с места крушения Boeing в Индонезии.
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Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.
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