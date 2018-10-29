Исчезнувший с радаров в Индонезии пассажирский самолет упал в море

Поисково-спасательное агентство Индонезии проинформировало, что пропавший с радаров пассажирский Boeing 737 упал в море. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, самолет вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг, расположенный на острове Банка.

Реклама

По уточненным данным, связь с воздушным судном была потеряна спустя 13 минут после взлета. В настоящий момент нет данных о числе людей на борту и их судьбе.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 пропал с радаров через десять минут после взлета.