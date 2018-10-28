МИД Украины прокомментировал стрельбу в синагоге Питтсбурга
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с нападением в синагоге Питтсбурга, передает УНИАН.
«Мои мысли и соболезнования связаны с теми, кто пострадал от смертоносной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен быть объединенным против такого трусливого антисемитского насилия и ненависти», – заявил Климкин.
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Он также призвал мир объединиться против «трусливого антисемитского насилия и ненависти».
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил стрельбу в синагоге в США.