Под Сочи из-за паводка задержано движение пассажирских поездов

В Туапсинском районе Краснодарского края после проливных дождей и схода селей задержано движение 25 пассажирских поездов, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Источник отметил, что десять пассажирских поездов движутся со стороны Туапсе и еще 15 — со стороны Сочи. Всего в поездах находятся более 6 тыс. человек.

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«По состоянию на 17.00 мск четверга, задержано 25 пассажирских поездов», — сказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что подтопление железнодорожных путей произошло на двух участках перегонов и четырех железнодорожных станциях. По его словам, на станциях организовано дежурство врачей, психологов и представителей администрации, пассажиры обеспечиваются питанием.

Ранее сообщалось, что ливень в Сочи разрушил мост, соединявший федеральную трассу.