В Краснодарском крае более 22 тысяч домов оказались в зоне подтопления

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В Туапсинском районе более 22 тыс. зданий оказались в зоне подтопления после проливных дождей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.

По данным агентства, в зону подтопления также попали 46 социально значимых объектов.

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Как отмечается, в результате затопления эвакуированы около 120 человек.

Ранее сообщалось, что в Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации из-за серьезных подтоплений.