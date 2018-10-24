В Краснодарском крае более 22 тысяч домов оказались в зоне подтопления
В Туапсинском районе более 22 тыс. зданий оказались в зоне подтопления после проливных дождей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
По данным агентства, в зону подтопления также попали 46 социально значимых объектов.
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Как отмечается, в результате затопления эвакуированы около 120 человек.
Ранее сообщалось, что в Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации из-за серьезных подтоплений.