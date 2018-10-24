Саудовская Аравия не позволила Турции осмотреть колодец в своем консульстве

Источник в следственных органах проинформировал о том, что саудовские власти не позволили провести осмотр колодца на территории своего консульства в Стамбуле в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, турецкая полиция намеревалась осмотреть колодец, расположенный в саду стамбульского генконсульства, но ей не позволили. При этом сотрудники правоохранительных органов действуют, опираясь на новые улики, обнаруженные в деле.

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Уточняется, что до этого обыски были проведены в резиденции саудовского генконсула и в здании генконсульства.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что власти страны не позволят причастным к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи попасть на территорию Соединенного Королевства.