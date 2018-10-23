Первая женщина-верховный судья США объявила о деменции

Экс-судья Верховного суда США Сандра Дей О'Коннор объявила о том, что у нее обнаружены начальные стадии деменции, сообщает издание The New York Times. О своей болезни она рассказала в открытом письме.

Сандра Дей О'Коннор добавила, что постепенно будет вынуждена уходить от общественной жизни.

Реклама

Действующий верховный судья США Джон Робертс сообщил, что был опечален, узнав, что первая женщина, занимавшая этот высокий пост, имеет начальную стадию деменции. Он также добавил, что, хотя О'Коннор приняла решение уйти из общественной жизни, «никакая болезнь или состояние не смогут забрать то вдохновение, которое она внушает всем тем, кто будет следовать проложенным ею многочисленным путям».

Сандра Дей О'Коннор стала первой женщиной, занявшей пост верховного судьи США. На своем посту она отстаивала независимость суда, а также выступала за легализацию абортов. О'Коннор занимала свой пост с 1981 по 2006 год.