Британский турист вернулся из Египта без органов

Гражданин Великобритании Дэвид Хамфрис умер и лишился сердца и почек после отдыха на египетском курорте Хургада, сообщает британское издание The Sun. Такое заявление сделала семья 62-летнего британца.

По словам родственников, мужчине стало плохо во время игры с внуками в гостиничном бассейне, в результате он скончался.

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За две недели до инцидента Хамфрис почувствовал недомогание и обратился в больницу, мужчине выписали антибиотики против инфекции в грудной клетке. После смерти в Египте настояли на проведении вскрытия, хотя семья погибшего была против.

По результатам повторного вскрытия, которое запросили британские правоохранительные органы после доставки тела, выяснилось, что у мужчины отсутствуют сердце и почки.

«Мы хотим получить ответы», — заявила жена британского гражданина Линда. Дочь погибшего Анита Гудолл заметила, что в Египте верят в то, что никто не может быть погребен без сердца. Поэтому ей сложно понять, как такое могло произойти с ее семьей.

Ранее полиция Египта задержала группировку из семи врачей, которые занимались продажей органов. Преступники склоняли к продаже внутренних органов людей, сильно нуждающихся в деньгах.