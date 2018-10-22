Пассажирский самолет Ан-24 обстреляли в воздухе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24 обстреляли в воздухе, передает РЕН ТВ.

Самолет вылетел из Николаевска-на-Амуре в аэропорт Хабаровска. Отмечается, что инцидент произошел 17 октября.

Повреждение было обнаружено уже после приземления. При дальнейшем осмотре была найдена пуля.

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Как сообщили РИА «Новости» источники, правоохранительные органы проверяют информацию и в настоящее время устанавливают происхождение найденного предмета.

«Вскрыли части оборудования и нашли там предмет. Пуля это или нет, пока сказать сложно. Для подтверждения нужно провести экспертизу. Пока также устанавливается, как этот предмет там оказался, — подложили его или в самолет стреляли», — сказал источник.

Отмечается, что в данный момент самолет стоит на ремонте и не эксплуатируется.